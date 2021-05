Per l'uomo alla guida di una Fiat Idea non c'è stato nulla da fare. Inutili i soccorsi. Il conducente alla guida di una Jeep Compass è stato trasportato con l'eliambulanza a Roma.

È un trentottenne pontino la vittima dell'incidente sull'asse attrezzato. Ferito gravemente un quarantunenne. Lo scontro al vaglio degli agenti della stradale si è verificato intorno alle 11 in direzione Ferentino, nel tratto di Frosinone.

