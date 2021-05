Le perquisizioni fanno seguito alle indagini avviate dalla procura di Roma lo scorso agosto nei confronti di un46enne di Lecce, accusato degli stessi reati per i suoi post su Twitter. Tre degli indagati gravitano in ambienti di estrema destra con vocazione sovranista. Tra loro anche un professore universitario di 53anni, vicino a gruppi e militanti di ispirazione suprematista e antisemita tramite la piattaforma social VKontakte, il Facebook russo.

I carabinieri del Ros hanno eseguito perquisizioni in numerose città italiane nei confronti di 11 indagati per aver insultato e offeso sui social il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Le operazioni si sono svolte a Roma, Latina, Padova, Bologna, Trento, Perugia, Torino e Verbania

