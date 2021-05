Ancora un incidente tra due auto all'incrocio tra via Nerone, via Caligola e via Vespasiano.

Il sinistro si è verificato intorno alle 12.30 e ha coinvolto una Ford Fiesta e una Citroen C3, una delle donne al volante è stata portata con l'ambulanza al pronto soccorso di Aprilia per accertamenti.

Sul posto sono presenti gli agenti del comando della polizia locale di Aprilia che stanno eseguendo i rilievi, non è da escludere che alla base dell'incidente ci sia una mancata precedenza. Non è la prima volta che si verificano incidenti all'incrocio negli ultimi mesi, un punto segnalato a più riprese come pericoloso dai residenti della zona.