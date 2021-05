Drammatica scena stamattina in via Armellini, nel centro di Latina, dove un'anziana donna è stata colta da un malore mentre camminava a piedi sotto ai portici.

È successo sotto gli occhi dei passanti che si sono affrettati ad allertare il 118, ma per la donna non c'è stato niente da fare: i soccorritori di un'ambulanza non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Per gli accertamenti del caso è intervenuta la Polizia Locale che ha proceduto all'identificazione della vittima, una pensionata di 84 anni residente in zona: la salma è stata affidata ai familiari per le esequie.