Oggi su oltre 15mila tamponi nel Lazio (+1710) e oltre 16mila antigenici per un totale di oltre 31mila test, si registrano 633 nuovi casi positivi (-2), 22 i decessi (-18), 1269 i guariti, 1732 ricoverati (-86), 244 le terapie intensive (-11). L'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato: "Diminuiscono i casi, i decessi le terapie intensive e i ricoverati. Il rapporto tra positivi e tamponi e' al 4,2%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2%. I casi a Roma citta' sono a quota 300. Continua la frenata, oggi nuovo record di diminuzione numero di nuovi postivi. Oggi superiamo 800mila cittadini con completamento del ciclo vaccinale, il 17% della popolazione target. Dati tutti in calo, segnale positivo, continuiamo così. Dalla mezzanotte di venerdì 14 maggio sarà attiva la prenotazione sul portale salutelazio.it per la fascia di età 52 e 53 anni (ovvero i nati nel 1968 e 1969). Open Day Astrazeneca 15 e 16 maggio con ticket virtuale: domani saranno comunicate tutte le informazioni relative alla modalita' di accesso sui canali istituzionali di Salutelazio".

Asl roma 1: sono 101 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia' noto. Si registrano 2 decessi;

Asl roma 2: sono 132 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia' noto. Si registrano 4 decessi;

Asl roma 3: sono 67 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia' noto; si registrano 3 decessi

Asl roma 4: sono 42 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia' noto; si registrano 2 decessi

Asl roma 5: sono 44 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia' noto. Si registrano 3 decessi;

Asl roma 6: sono 44 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia' noto. Si registra 1 decesso.

Nelle province si registrano 203 casi e sono 7 i decessi nelle ultime 24h. Nella asl di latina sono 99 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia' noto. Si registrano 5 decessi. Nella asl di Frosinone si registrano 62 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio contatti di un caso gia' noto o con link familiare. Si registra un decesso. Nella asl di Viterbo si registrano 32 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella asl di Rieti si registrano 10 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia' noto. Si registra 1 decesso