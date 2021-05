L'uomo è stato trasferito d'urgenza a Roma. Sul caso hanno eseguito i rilievi i carabinieri della Compagnia di Terracina, dalle prime informazioni la caduta non sarebbe dovuta a responsabilità dell'azienda. Il dipendente è risultato comunque regolarmente assunto. Sul posto anche l'ispettorato del lavoro.

Incidente sul lavoro questa mattina in un cantiere che sorge sull'Appia, a Terracina. Un dipendente è caduto da un'altezza di circa quattro metri. Immediati i soccorsi, sul posto un'ambulanza del 118, seguita poco dopo dall'intervento dell'eliambulanza atterrata all'ospedale Fiorini.

