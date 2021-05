Sono 63 i nuovi casi positivi registrati in provincia di Latina nelle ultime 24 ore e per fortuna non si registra nessun morto. Sono alcuni dei numeri contenuti nel quotidiano bollettino di aggiornamento della Asl di Latina sulla pandemia.

Le guarigioni sono state 184 nelle ultime 24 ore, mentre i nuovi ricoveri sono stati 8. Prosegue con decisione la campagna vaccinale, che nelle ultime 24 ore registra 3825 dosi inoculate.

I nuovi casi positivi comune per comune:

Aprilia. 5

Bassiano

Campodimele

Castelforte

Cisterna di Latina. 10

Cori 2

Fondi 8

Formia

Gaeta

Itri 1

Latina 12

Lenola

Maenza

Minturno 2

Monte San Biagio 1

Norma 6

Pontinia 2

Ponza

Priverno

Prossedi

Roccagorga

Rocca Massima

Roccasecca dei Volsci

Sabaudia 6

San Felice Circeo

Santi Cosma e Damiano

Sermoneta

Sezze 1

Sonnino

Sperlonga 1

Spigno Saturnia

Terracina 6

Ventotene

TOTALI 63