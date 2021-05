Un'altra auto a fuoco nel cuore della notte a Latina. Le fiamme hanno avvolto una vettura che era parcheggiata in pieno centro, in via Monti, alle spalle del Tribunale. Nel giro di una manciata di secondi le fiamme si sono sprigionate dall'abitacolo e si è alzata una densa colonna di fumo nera. Subito è scattato l'allarme alla sala operativa del 115 e i vigili del fuoco sono intervenuti sul luogo del rogo. Al vaglio l'origine dell'incendio, al termine dello spegnimento i vigili del fuoco hanno eseguito un accurato sopralluogo. Non è il primo incendio che si verifica a Latina, qualche giorno fa era andata a fuoco un'auto, anche in questo caso in pieno centro, parcheggiata in piazza Toscanini, vicino via Verdi.