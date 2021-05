Stando ad una prima ricostruzione di quanto accaduto il fuoco sarebbe partito da un capannone con all'interno dei mezzi agricoli. Sul posto i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, i Carabinieri Forestali, la Guardia di Finanza di Sabaudia,la Polizia Locale di Sabaudia il gruppo comunale di protezione civile. Tempestivo l'intervento dei sanitari del 118.Quando le operazioni di spegnimento saranno ultimate saranno avviati gli accertamenti per risalire alle cause del rogo

Vasto incendio all'interno di un'azienda agricola a Sabaudia in località Sant'Andrea. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso fortunatamente nessun ferito.

