La scorsa notte la Polizia di Stato di Latina è intervenuta in centro cittadino in quanto al centralino di soccorso pubblico "113" era stata segnalata una lite animata in strada tra un ragazzo e una ragazza. Sul posto i poliziotti della Squadra Volante hanno trovato i due ragazzi, i quali dichiaravano di essersi riappacificati, minimizzando sulle cause del litigio.

Gli agenti però hanno voluto approfondire la vicenda, soprattutto per escludere ulteriori ripercussioni di violenza domestica ed hanno adottato le procedure previste nei casi di "codice rosso". Hanno così effettuato un sopralluogo all'interno dell'abitazione della coppia, ubicata nelle immediate vicinanze, soprattutto per verificare l'eventuale presenza di bambini.

Nel corso delle operazioni, i poliziotti hanno subito notato tracce che facevano ritenere verosimile la presenza di droga e, pertanto, hanno eseguito una accurata perquisizione all'esito della quale sono stati rinvenuti circa 500 grammi di marijuana e circa 15 grammi di hashish. Lo stupefacente, insieme a due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento, è stato sequestrato, mentre i due ragazzi sono stati arrestati per Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente.

Nei loro confronti, è stata anche elevata la sanzione amministrativa prevista per aver violato senza validi motivi il "coprifuoco".