Incidente stradale sulla via Pontina ad Aprilia, disagi per il traffico in direzione Latina.

Secondo le prime informazioni, l'incidente ha visto coinvolte tre autovetture. E' accaduto all'altezza dello svincolo di viale Europa, nel territorio di Aprilia. Sul posto ci sono tre ambulanze del 118 per soccorrere i feriti e gli agenti della polizia stradale