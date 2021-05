Una residenza sanitaria assistenziale del capoluogo ha fatto da scenario a un inquietante episodio di violenza sul quale sta indagando la Polizia. In circostanze ancora in fase di ricostruzione, ieri notte un anziano degente di 84 anni, un giudice onorario in pensione, è stato picchiato brutalmente nel proprio letto, alla seconda notte dopo il trasferimento da un'altra struttura della provincia. A colpirlo con violenza inaudita, fino a provocargli gravi fratture e lesioni soprattutto al volto, sarebbe stato un altro paziente che soffre di problemi psichiatrici, in un contesto ancora da chiarire perché l'aggressore ha problemi di deambulazione e sarebbe riuscito a superare le barriere del proprio letto.

