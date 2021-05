Grave incidente sulla corsia sud della pontina al km 31.300 in territorio di Pomezia questa mattina. Per soccorrere uno dei feriti la strada è stata chiusa in entrambe le direzioni per permettere ad un elicottero del 118 di atterrare sulla carreggiata. Al momento la strada è stata riaperta in entrambe le direzioni ma verso Latina si circola su una sola corsia. Sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia stradale di Aprilia.