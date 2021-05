Erano in sella ad un motorino, senza targa e senza casco. Erano le 9 di questa mattina, quando due bambini di 10 e 11 anni, mentre facevano un giro lungo le strade del loro quartiere nella zona di via Pantanelli lungo via Nel Querceto, ad Aprilia, sono giunti all'intersezione con via Cecina.

Qui il due ruote è finito contro un'auto che stava transitando sulla strada principale. L'urto violentissimo ci ha costretto i soccorritori del 118 a richiedere immediatamente l'intervento di un eliambulanza.

Entrambi i ragazzini sono stati ricoverati in codice rosso: uno, quello di 10 anni, presso l'ospedale Goretti di Latina e l'altro, quello di 11 anni, presso l'ospedale Bambin Gesù di Roma. Le condizioni di quest'ultimo sono definite molto gravi. Sul posto oltre ai primi soccorritori sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Aprilia per effettuare i rilievi.