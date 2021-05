Una nuova minaccia ai danni del consigliere comunale del Pd di Anzio, Lina Giannino. È successo ieri sera, quando l'esponente dei dem ha ricevuto una lettera minatoria, recapitata direttamente al Comune di Anzio e firmata - come riportato da ilgranchio.it - da un non meglio definito "Club Anzio". La lettera è passata al Commissariato di Polizia di Anzio, dove questa mattina il consigliere si è recato per visionarla.

Stando a quanto dichiarato dal consigliere, la firma "Club Anzio" è riconducibile anche alla busta contenente un proiettile che le fu recapitata sempre al Comune.

Sul caso è intervenuta Michela Califano, consigliere regionale del Pd Lazio: "Purtroppo Lina Giannino, battagliera esponente Pd nel consiglio comunale di Anzio ha subito nuove minacce. Dopo lo squarcio degli pneumatici e l'invio di un proiettile Lina ha ricevuto una lettera intimidatoria. A lei va tutta la mia vicinanza e la mia stima. È una donna forte che sta portando avanti un lavoro egregio nelle sedi istituzionali. L'ho sentita poco fa per esprimerle solidarità. Tutto il Pd le è accanto. A lei va un forte abbraccio".