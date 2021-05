La manovra azzardata di un automobilista nel centro di Latina, è costato il ricovero per un motociclista cinquantenne, trasferito in ambulanza presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti per gli accertamenti e le cure del caso.

Stando ai primi riscontri della Polizia Locale, a provocare il sinistro sarebbe stato un uomo di 67 anni che percorreva via Villafranca in direzione delle autolinee al volante della propria Fiat 600.

A quanto pare l'automobilista, dopo avere accostato sulla destra sarebbe ripartito per invertire la marcia poco prima degli incrocio con via Cavata e via Castelfidardo, senza rendersi conto che nell'altro senso, dalle autolinee verso il palazzetto dello sport, sopraggiungeva la Honda Africa Twin guidata del cinquantenne.

Quando l'utilitaria è finita nella traiettoria della moto, lo scontro è stato inevitabile. Disagi per la viabilità si sono registrati fino alla rimozione dei mezzi perché è stata necessaria la chiusura di una corsia di marcia con la deviazione del traffico.