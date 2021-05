Oggi su oltre 14.000 tamponi nel Lazio (-1.843) e oltre 17.000 antigenici per un totale di oltre 31.000 test, si registrano 621 nuovi casi positivi (-85), crollo del numero di decessi 5 (-5), 1.490 i guariti, in riduzione il numero dei ricoverati pari a 1.591 (-8). L'assessore regionale Alessio D'Amato: "Le terapie intensive sono 233 (+2). Diminuiscono casi, decessi, e ricoveri. Aumentno le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 4,3%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 1,9%. I casi a Roma Città sono a quota 268, tra i dati più bassi dell'ultimo semestre. Oggi il totale dei vaccini somministrati raggiungerà la somma di quasi 2,6 milioni con una percentuale di prime dosi pari al 36% dell'intera popolazione target. Ieri report giornaliero con 50.779 somministrazioni di vaccini sopra il target. Da oggi partito Open Day AstraZeneca con ticket virtuale per over 40 in 21 hub della Regione Lazio. Formula vincente, grande adesione, nessun assembramento. Da lunedì 17 alle 24 aperte le prenotazioni per le vaccinazioni per classi di eta' 51 e 50 anni (nati nel 1970 e 1971) e per 49 e 48 anni (nati 1972 e 1973) su portale SaluteLazio. Attiva la prenotazione sul portale salutelazio.it per la fascia di età 52 e 53 anni (ovvero i nati nel 1968 e 1969), ad oggi oltre 50.000 prenotazioni".

Asl Roma 1: sono 73 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia' noto. si registra 1 decesso;

Asl Roma 2: sono 146 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia' noto. si registra 1 decesso;

Asl Roma 3: sono 49 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia' noto; si registrano 0 decessi;

Asl Roma 4: sono 41 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia' noto; si registra 1 decesso;

Asl Roma 5: sono 61 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia' noto. si registrano 0 decessi;

Asl Roma 6: sono 62 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia' noto. si registrano 0 decessi.

Nelle province si registrano 251 casi e sono 2 i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 137 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Frosinone si registrano 26 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registra 1 decesso. Nella Asl di Viterbo si registrano 22 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Rieti si registrano 4 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso