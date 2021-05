Un incidente stradale si è registrato nel pomeriggio in zona Piccarello, alle porte di Latina. In circostanze al vaglio della Polizia Locale, intervenuta per i rilievi e gli accertamenti del caso, due automobili sono entrate in collisione all'incrocio tra via San Francesco e via degli Aurunci.

In seguito all'impatto entrambi mezzi sono finiti sul marciapiede e uno ha abbattuto un palo della segnaletica verticale, fermandosi a poca distanza dal muro di cinta della scuola primaria. Uno degli automobilisti, una donna, ha richiesto I soccorsi di un'ambulanza del servizio 118, ma senza riportare gravi conseguenze.