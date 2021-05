Un grave incidente stradale si è registrato nel tardo pomeriggio di oggi in via Sant'Agostino, dove un suv Hyundai Tucson ha investito un giovane con la bicicletta elettrica che percorreva la stessa corsia di marcia.

Dopo l'impatto, piuttosto violento, il ventenne in sella alla e-bike è finito contro il parabrezza dell'auto, sfondandolo, prima di cadere a terra ferito. Soccorso da un'ambulanza del servizio 118, il ragazzo è stato trasportato in codice rosso presso il vicino pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti con un trauma cranico importante. Anche l'automobilista, in stato di choc per l'accaduto, ha richiesto i soccorsi del caso. Per i rilievi e gli accertamenti sulla dinamica, è intervenuta la Polizia Locale che ha raccolto una serie di testimonianze tra i passanti che hanno assistito al sinistro.