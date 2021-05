Momenti di paura questa mattina per un partecipante della mezza maratona di Latina che all'altezza di via Rossetti, il lungo rettilineo che costeggia il Parco San Marco, ha accusato un lieve malore e si è accasciato a terra a poca distanza dall'arrivo al Campo Coni di via Botticelli. L'uomo era cosciente ed è scattato immediatamente l'allarme lanciato dagli altri podisti e dalle altre persone che hanno assistito alla scena, una ambulanza è subito intervenuta insieme alle pattuglie della polizia locale per i soccorsi. Fortunatamente le condizioni dell'uomo non sono preoccupanti.