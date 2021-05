Un grave incidente stradale è avvenuto oggi pomeriggio, poco dopo le 14, in via Isonzo, subito dopo il ponte della 148, alle porte del capoluogo pontino, all'altezza del chilometro 3. Per cause in fase di ricostruzione due auto che provenivano in senso opposto si sono scontrate frontalmente. Una Mercedes Classe A su cui viaggiava una famiglia di Roma che stava rientrando nella capitale dopo il fine settimana trascorso al Circeo, è entrata in collisione con una Fiat 500 su cui c'erano due uomini entrambi di Latina, l'impatto tra i veicoli è stato molto violento e per soccorrere i feriti, in tre sono stati trasportati in ospedale, sono intervenute le ambulanze del 118 e anche un elicottero. La strada è stata chiusa al traffico per consentire i rilievi da parte degli agenti della polizia locale.