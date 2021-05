Un incidente stradale tra un'auto e una microcar ha paralizzato il traffico di via dei Mille, chiusa nella corsia di marcia in direzione del centro.

L'impatto è avvenuto all'altezza dell'incrocio con via Montebello, in circostanze al vaglio della Polizia Locale.

L'intervento dei soccorritori è stato necessario per il giovane conducente del quadriciclo, un minorenne del capoluogo che non ha riportato gravi conseguenze, ma è stato comunque trasportato in ospedale per gli accertamenti medici del caso. Illesi i due anziani a bordo dell'auto, una Ford Fiesta.