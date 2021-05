Una comunità sconvolta e una famiglia caduta in un profondo dolore per una tragedia inspiegabile. Un giovane di 25 anni di Lariano è morto a seguito di un arresto cardiaco all'interno della sua abitazione. Inutili i disperati tentativi di rianimarlo da parte dei soccorritori. In poche ore la notizia ha fatto il giro di Lariano e Velletri, provocando shock e una profonda commozione, come testimoniano le centinaia di messaggi sui social.

Il giovane, M.P le sue iniziali, è un ragazzo conosciuto e apprezzato come del resto la sua famiglia. E secondo quanto riporta il sito La Nuova Tribuna, sono stati proprio i familiari a rendersi conto del malore accusato dal 25enne. Intorno all'ora di pranzo la mamma lo avrebbe trovato privo di sensi all'interno della sua stanza, allertando subito i soccorsi. Nell'abitazione situata tra Colle Cagioli e Colle Fontana, è sopraggiunta un'ambulanza e un auto-medica. Anche un'eliambulanza è atterrata in un campo poco distante dalla casa del 25enne. I sanitari hanno provato senza sosta a rianimare il ragazzo per circa un'ora, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Il giovane è deceduto alle 13.45.

Le prime ipotesi porterebbero a far pensare a una morte per cause naturali, ma vista la sua giovane età e la buona salute fino al momento del malore di ieri, il magistrato di Velletri ha disposto l'esame autoptico, che verrà eseguito nelle prossime ore presso il Policlinico Tor Vergata di Roma. Per tutti gli accertamenti del caso procede la Polizia di Stato del Commissariato di Velletri guidato dal vice questore Luca De Bellis.

In queste ore sgomento e incredulità tra gli amici del giovane, che stanno postando centinaia di foto e messaggi ricordo sulla bacheca Facebook del 25enne.