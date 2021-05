Durante i fatti il 42enne tentava di disfarsi di un piccolo involucro di eroina gettandolo in terra. Durante le successive perquisizioni sono stati sequestrati, oltre al materiale per il confezionamento dello stupefacente, 3 documenti, 2 appartenenti a terze persone ed uno dalla dubbia genuinità, su cui gli investigatori stanno facendo accertamenti.

Apparendo verosimile una azione di spaccio i poliziotti intervenivano cercando di bloccare l'auto ma l'autista ripartiva trascinando per alcuni metri uno degli agenti che si era avvicinato al finestrino. L'auto finiva poi la sua breve corsa contro la macchina della Polizia di Stato.

Nel corso di specifici servizi mirati alla repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti, una pattuglia della Polizia di Stato, a metà mattinata, transitando ad Aprilia notava un individuo che con fare sospetto si aggirava in strada in nervosa attesa. Gli agenti del commissariato di Albano, diretto da Antonio Masala, decidevano di appostarsi ed infatti, dopo pochi minuti l'uomo veniva affiancato da un' Audi. Il sospetto porgeva dei soldi all'autista della berlina che contraccambiava porgendogli un piccolo oggetto.

