Un grave incidente stradale si è registrato nel primo pomeriggio alle porte di Latina. In circostanze al vaglio della Polizia Locale, intervenuta per i rilievi e la gestione del traffico, due mezzi sono entrati in collisione in via Piattella.

Stando a una prima ricostruzione, l'urto è avvenuto tra un Doblò Fiat dell'Enel, che in quel momento usciva dalla sede operativa dell'azienda, e una i20 Hyundai che, in uscita dalla curva, sopraggiungeva in quel momento da via Torre la Felce in direzione del centro città. L'impatto è stato molto violento e il conducente dell'auto, un 45enne della zona, ha richiesto i soccorsi di un'ambulanza del servizio 118 che poi lo ha trasportato d'urgenza presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti per le cure e gli accertamenti del caso.