Un uomo senza vita è stato trovato all'interno di un mezzo refrigerato che trasportava ortofrutta. Il rinvenimento è avvenuto in una azienda di via del Tomarone a Pontinia. Il container proveniva dalla Tunisia, facendo tappa a Civitavecchia per poi arrivare a Pontinia. Qui il ritrovamento del corpo dell'uomo.

Accertamenti in corso dei carabinieri