Il mondo dello sport amatoriale pontino in lutto per la scomparsa di Fabio Fiaschetti. Il 57enne si è arreso al Covid dopo circa due mesi di lotta. Prima era stato ricoverato a Latina e poi trasferito a Roma dove i medici speravano di salvarlo. Il noto arbitro di calcio a 5 e di calcio amatoriale è stato, con Alessandro Domizi e Moreno Petruccelli, fondatore nel 2005 del Gruppo Sportivo Italiano. Fabio, che viveva a Latina Scalo, lascia la moglie e due figli, un maschio e una femmina. Il ragazzo aveva giocato nel Sermoneta di cui il padre era stato dirigente. Cordoglio anche tra i colleghi della Bristol. «Un arbitro molto apprezzato - ricordano dal GSI -, ligio alle regole ma sempre con il sorriso sulle labbra. Ci mancherà». I funerali domani dalle 15.30 a Latina Scalo.

