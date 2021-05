Esce fuori strada con l'auto e si schianta contro il palo e la recinzione. Il tremendo incidente si è verificato oggi alle 12.20 all'incrocio tra via Carano, via Giannottola e via Pedate: un uomo al volante della Seat Ibiza ha perso il controllo della vettura finendo nel fosso e contro le recinzioni. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri, che ha allertato il 118 giunto sul posto con un'ambulanza. L'uomo ferito a una gamba ma cosciente è stato trasportato al pronto soccorso del Città di Aprilia. Sul posto anche gli agenti della polizia locale che stanno eseguendo i rilievi per accertare la dinamica.