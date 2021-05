Un carico partito da un porto della Tunisia tre giorni fa, l'arrivo a Civitavecchia ieri mattina, poi il viaggio fino alle campagne di Pontinia. Quindi la drammatica scoperta. Sono questi i passaggi ricostruiti nell'immediato dai Carabinieri del Nucleo Investigativo e della Compagnia di Latina che ieri sono intervenuti dopo il ritrovamento del cadavere. Solo l'inizio di una indagine complessa e al momento piena di interrogativi, a partire dall'identità della vittima. La documentazione inerente il carico e agli spostamenti è stata sequestrata, per cercare di per ricostruire la rotta seguita dal container anche prima della partenza dal porto della Tunisia.

Da quale azienda proveniva il carico, ma soprattutto dove e in che modo l'uomo è riuscito ad entrare nel container poi sigillato? Qualcuno era d'accordo? Si tratta di un "sistema" collaudato oppure di un caso isolato finito purtroppo in tragedia?

Tanti gli interrogativi dicevamo, quante le ipotesi formulate in queste prime ore in attesa che venga effettuato l'esame autoptico sulla salma da cui potrebbero emergere altri elementi oltre alle cause della morte. Sembra tuttavia che al momento del ritrovamento del corpo non siano state riscontrate lesioni, almeno esternamente. Poi c'è il materiale repertato dalla scientifica all'interno del container che è stato posto come sempre accade in questi casi, sotto sequestro. Ma ricostruire il quadro di quanto accaduto, indipendentemente dagli elementi utili alle indagini significa anche risalire alla storia di una persona, tra i venti e i trent' anni morta in circostanze davvero molto tragiche. Un ragazzo che ha lasciato il proprio Paese mettendo a rischio la vita per raggiungere l'Italia. E purtroppo non è sopravvissuto. Non si esclude che nelle prossime ore possano esserci delle novità almeno per quanto riguarda la rotta seguita dal carico, quella che si prospetta è comunque un'indagine tutt'altro che semplice che potrebbe raccontare una tragedia legata ad una singola persona o aprire altri scenari. Solo ipotesi ovviamente, per il momento.