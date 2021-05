Attenuato, secondo il giudice, il "periculum" che giustificava la misura cautelare, dal momento che alcune opere contestate risultano autorizzate con provvedimenti che risalgono al 2007 e al 2008, quando la licenza era rilasciata ad altri titolari. Stando a una perizia presentata dalla difesa, la superficie coperta contestata, sarebbe anche inferiore a quella che risulta autorizzata. Resta aperto il procedimento penale a carico del titolare della società e del geometra, ai quali la chiusa inchiesta è stata notificata. Secondo il gip, sarebbe necessario anche un surplus di indagine, per capire se realmente le opere che erano state sequestrate siano tali di arrecare danno al demanio.

