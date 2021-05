I fatti sono avvenuti lo scorso 22 gennaio presso un supermercato della città. L'uomo, un 55enne di Minturno, è stato identificato attraverso un'attenta attività di indagine da parte dei militari. Assieme ad un'altra persona, al momento non identificata, è accusato del furto di 250 confezioni di formaggio del valore complessivo di euro 1.000 circa.

