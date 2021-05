Per entrambi è scattata la denuncia per furto e la loro posizione irregolare sul territorio nazionale è ora al vaglio dell'Ufficio Immigrazione della Questura.

Gli agenti della Squadra Volante, intervenuti in via San Carlo da Sezze dopo che al centralino di soccorso pubblico "113" era stata segnalata la presenza di due ladri, hanno sorpreso i due ragazzi che alla vista della Polizia tentavano di nascondersi tra le auto posteggiate.

La Polizia di Latina, durante la scorsa notte, ha denunciato in stato di libertà due cittadini stranieri: B. N. del 1999 e B.K. del 2002, responsabili di furto aggravato.

