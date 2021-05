Squadra che vince non si cambia. Non siamo in mezzo a un campo da calcio e non stiamo parlando di una nuova gara da giocare con lo stesso undici che tanto bene ha fatto nel match precedente, ma siamo nel bel mezzo della più importante sfida contro il Covid. E per dare una nuova accelerata alla campagna vaccinale, dopo il grande successo dello scorso fine settimana, anche nel prossimo weekend sarà tempo di open day. La Regione ha fatto sapere che il 22 e 23 maggio verrà ripetuta l'iniziativa: le dosi di AstraZeneca saranno destinate anche stavolta agli over 40 (gli over 30 dovranno aspettare ancora). Per avere a disposizione un maggiore quantitativo del farmaco anglo-svedese l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato ha fatto richiesta di poter ricevere le dosi inutilizzate nelle altre regioni (soprattutto al sud ne sono avanzate in grandi quantità), così da poter ampliare i tempi della somministrazione.

In provincia l'open day AstraZeneca andrà in scena non solo presso la struttura del teatro San Francesco (nel capoluogo) e nel presidio vaccinale di Formia (in via Spaventola) come accaduto lo scorso fine settimana, ma anche al San Giovanni di Dio di Fondi: in totale verranno somministrate 1.600 dosi per tutto il weekend (600 a Latina, 600 a Fondi e 400 a Formia) con orario unificato dalle 19 alle 24.

Per la prenotazione si potrà usufruire di due modalità differenti. La prima attraverso una pagina di UFirst: una volta aperta, si potrà scegliere uno tra i 30 centri vaccinali (nove in più rispetto ai 21 dell'ultimo weekend) che la Regione ha individuato per queste giornate, poi apparirà una schermata con indicati i giorni e gli orari. In base alle disponibilità, si potrà cliccare su quello che si preferisce e in questo modo si otterrà il ticket virtuale da presentare al punto vaccinale insieme alla tessera sanitaria. La seconda opzione disponibile per la prenotazione è attraverso l'app. Si chiama sempre UFirst e il procedimento è lo stesso che si usa per fissare l'appuntamento col vaccino attraverso il sito. Quando prenotare? L'ultimo open day è stato aperto alle 16 di giovedì scorso. Presumibilmente sarà ripetuto anche per quello del prossimo weekend. Pronti quindi, domani pomeriggio, ad accedere alla piattaforma e prenotare, perché i posti sono limitati.