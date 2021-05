È stato aggredito all'improvviso da due persone mentre stava rifornendo alcuni distributori di cibo e bevande.

Un 31enne di Cisterna è stato soccorso questa mattina in pieno centro dallo staff sanitario del 118. Per lui alcuni punti di sutura sull'arcata sopraccigliare e alcune ecchimosi scaturite da quella che sembra un'aggressione senza alcun senso, visto che non c'è stato nessun alterco o tentativo di rapina con gli autori del pestaggio.

Al momento dell'aggressione infatti, il 31enne era impegnato a ricaricare alcuni distributori automatici situati su Corso della Repubblica.

Non si sarebbe accorto dell'arrivo dei due, che l'avrebbero aggredito per poi fuggire.

Il ragazzo ha cercato di difendersi riportando comunque diverse ferite, come quella sopra l'occhio destro.

Sul posto, oltre all'ambulanza è arrivata anche una pattuglia della Polizia locale del vicino comando di Corso della Repubblica.