All'alba di giovedì scorso 13 maggio è stata danneggiata la vetrata d'ingresso di uno dei pub di via Neghelli, a Latina, e dopo essere entrato nel locale ha rubato dal bancone un telefono cellulare e la somma di circa 200,00 euro contenuta nella cassa, quindi si è dato alla fuga.

La Polizia di Stato di Latina ha denunciato in stato di libertà un cittadino tunisino di 19 anni per furto aggravato.

