Traffico momentaneamente deviato sulla rampa di uscita per via Apriliana, sulla Pontina, per evitare il punto in cui due auto sono rimaste coinvolte in un incidente e per permettere oltre ai soccorsi ai feriti da parte del 118, anche i rilievi della polizia stradale di Aprilia.

Qualche rallentamento e code quindi in direzione della Capitale.