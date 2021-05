E' stato un mezzo pesante, secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia stradale di Aprilia, a causare un incidente che ieri pomeriggio ha mandato in tilt la viabilità della 148 in direzione di Roma. Il camion che ha tamponato due auto, non si è fermato ed ha fatto temporaneamente perdere le proprie tracce. I due conducenti delle vetture sono stati soccorsi dal 118 mentre la corsia nord della Pontina veniva chiusa e il traffico deviato sullo svincolo per via Apriliana.