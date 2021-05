Auto in fiamme ieri notte lungo Corso Giovanni XXIII ad Aprilia. Il rogo che ha completamente distrutto una vettura parcheggiata davanti ad un istituto di credito ha danneggiato anche un'auto parcheggiata accanto. Nel quartiere sono risuonate almeno due esplosioni che hanno generato non poca apprensione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri del Reparto territoriale. Le vetture andate a fuoco sono un'Alfa Romeo Stelvio 500 e una Bmw, auto riconducibili allo stesso nucleo familiare, poi le fiamme che si sono sviluppate hanno bruciato anche l'auto parcheggiata vicino: una Porsche Macan. Sul posto uno dei primi a intervenire è stato il titolare di un pub che si trova a pochi metri di distanza che - una volta accortosi delle fiamme - si è precipitato in strada con un estintore. Poi sono arrivati i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere il rogo e i carabinieri del reparto territoriale, che stanno ora facendo verifiche per capire la natura del rogo.