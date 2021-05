Entrambe le donne sono state trasportate negli ospedali del territorio per accertamenti. Oltre allo staff sanitario, sull'Appia sono presenti diverse pattuglie della Polizia locale di Cisterna e una della Polizia di Stato. Il traffico e rallentato in ambo le direzioni con lunghe code

Alla guida delle due vetture due donne di giovane età entrambe soccorse dal 118. Sul posto per soccorrere i feriti è sopraggiunta un auto medica, un'ambulanza del gruppo San Paolo della Croce e Ares Lazio 118.

Scontro tra due auto sull'Appia con due persone ferite. Un violento impatto è accaduto poco fa sulla statale all'altezza dell'incrocio con via Ninfina. Ad entrare in collisione una Lancia Ypsilon con una Fiat 500 L, quest'ultima capovolta a seguito dell'impatto.

