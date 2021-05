La tragica scena è stata vista da un passante, che ha immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto sono giunti i soccorritori del 118, con un'ambulanza e un'eliambulanza, i quali hanno provato ad intubarla, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Secondo le prime ricostruzioni, la donna avrebbe tentato di risalire in auto, dopo aver compiuto il gesto estremo, senza però riuscirci. Indagano i carabinieri.

