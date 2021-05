Violenta esplosione all'interno di un'officina a Terracina, due le persone rimaste ferite. L'incidente è avvenuto attorno alle 18. Per cause ancora da chiarire è avvenuta la deflagrazione che pare sia riconducibile a un veicolo. Il forte boato ha fatto cadere e capovolgere una vettura che pare fosse sul ponte sollevatore; quest'ultima ha ferito una persona, per la quale è stato richiesto l'intervento dell'eliambulanza. Un'altra persona è invece rimasta ustionata ed è stata trasportata all'ospedale "Fiorini" di Terracina.

Sul posto vigili del fuoco, polizia locale e polizia di Stato.