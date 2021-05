Un cittadino indiano e una cittadina russa, entrambi negativi. Sono coloro che si sono presentati ieri, alla "Ex Rossi Sud" di Latina, per lo screening organizzato dalla Asl e riservato alle comunità straniere del capoluogo. Se per il tracciamento di San Felice Circeo, dove lunedì si erano presentati in 60 per sottoporsi al test rapido, avevamo usato il termine "disertato", in questo caso è proprio il caso di dire che l'esame volontario del tampone è stato addirittura "snobbato". Un vero flop che adesso spetterà alle istituzioni decifrare perché, se si continuerà di questo passo, sarà anche inutile metterne in piedi altri alla caccia di eventuali positivi al Covid e alle sue varianti. Nel frattempo, mentre ieri si è confermato in provincia l'arretramento del contagio alla luce di 45 casi al netto di 717 tamponi effettuati (4 i ricoveri, 193 le guarigioni e 3.630 le vaccinazioni nelle ultime 24 ore), la stessa Asl pontina continua a predisporre la campagna di screening territoriale che domenica, dalle 10 alle 17, farà tappa a Campoverde, nel drive-in di via Ferriere-Nettuno-Aprilia (Area Fiera Agricola - Mercato dei Fiori), e che sarà dedicato alla comunità indiana. «Tutte le persone di nazionalità indiana che vivono ad Aprilia sono invitate a sottoporsi al test rapido - ha annunciato ieri l'amministrazione comunale di Aprilia -. La priorità, in questa fase, è tracciare tutti i casi di positività presenti sul nostro territorio al fine di contrastare la diffusione del virus, prendersi cura degli eventuali positivi e delle persone con cui sono venuti a contatto e assicurare la salute pubblica di tutta la popolazione. Pertanto, il Comune invita a partecipare in massa alla campagna di screening anche se sprovvisti di permesso di soggiorno, considerato che la finalità della campagna è solo di carattere sanitario».

