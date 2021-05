Sono stanchi, amareggiati, e anche un po' incazzati dopo quindici lunghi anni di processi e controprocessi che finora non hanno spostato nulla rispetto al giorno del sequestro della lottizzazione di Bella Farnia denominata Villaggio del Parco. I proprietari e compromissari che alla data del sequestro avevano già acquistato una delle unità immobiliari di quella lottizzazione o che si erano impegnati a farlo versando un anticipo, sono circa centotrenta e hanno sempre protestato la loro assoluta buonafede, ma i diversi giudizi espressi dai tribunali non hanno mai reso giustizia alle loro ragioni. «Ci eravamo rivolti a un'impresa di costruzioni che esibiva una regolare concessione edilizia, avevamo chiesto delucidazioni e garanzie al Comune di Sabaudia, abbiamo condotto trattative con agenzie immobiliari, siamo stati negli studi di diversi notai, abbiamo ottenuto mutui finanziari da istituti di credito di comprovata serietà che a loro volta avevano accertato che il loro denaro sarebbe stato adoperato in maniera legittima, e dopo tutto questo non riusciamo a farci una ragione del fatto che per i giudici di questo Paese siamo degli imbecilli oppure degli imbroglioni».

Quell'esercito di spossessati non ce la fa a tenersi la patente dei furbastri e insiste nel sostenere di essere loro i veri truffati. Da chi? «Dal Comune di Sabaudia - dicono - lo stesso Comune che ha autorizzato quella lottizzazione e votato la variante urbanistica per la realizzazione di una struttura ricettiva socio-assistenziale per anziani, e che poi ha votato anche la seconda variante che trasformava quel complesso di servizi in una lottizzazione residenziale, e che nel corso di quindici lunghissimi anni non ha mai ritenuto di dover annullare uno solo di quei provvedimenti, ritenendo ostinatamente di aver sempre agito con la massima correttezza nel segno della legittimità».

Salvo essere stato smentito dalle sentenze, che hanno ritenuto illegittima la seconda variante, quella che ha permesso alla Procura prima e ai giudici poi di individuare e confermare gli estremi della lottizzazione abusiva.