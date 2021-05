"Desidero ringraziare la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza di Latina e la Magistratura per le importanti operazioni che stanno svolgendo sulle ipotesi di procedure concorsuali inquinate. Bene ha fatto il Direttore Generale della Asl di Latina, Silvia Cavalli, ben prima degli arresti odierni, a revocare in accordo con la Direzione regionale Salute il bando concorsuale e allontanare il dirigente dalla Direzione amministrativa che ha gestito il concorso". Così l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, a margine dell'operazione di questa mattina che ha visto in prima linea Polizia, Guardia di Finanza e Magistratura. Su queste questioni non guardiamo in faccia a nessuno e la trasparenza e le legittimità devono essere elementi essenziali. Annuncio sin da ora che si dovranno adottare tutti gli atti consequenziali nei confronti dei dipendenti della Asl e che, se le contestazioni verranno confermate, ci costituiremo parte civile per risarcire un danno di immagine subito dal Servizio sanitario regionale".

Tripodi (Lega): "Ho denunciato la concorsopoli all'Asl"

'Un plauso agli inquirenti e agli investigatori che stanno facendo emergere la verità. Nel gennaio scorso ho denunciato la concorsopoli all'Asl di Latina con un esposto molto dettagliato alla Guardia di Finanza di Latina, nel quale spuntano non solo le parentele ma sono emerse successivamente diverse persone legate ad una determinata area politica. L'ho fatto per tutelare tutti i partecipanti, in particolare chi ha studiato giorno e notte sognando un posto di lavoro. Purtroppo la revoca in autotutela del concorso è stata la pietra tombale sulla meritocrazia e comprendo la rabbia dei partecipanti, molti dei quali mi hanno scritto sia sui social sia privatamente. Però ritengo di aver rispettato pienamente le prerogative di un uomo delle istituzioni per garantire la legalità e l'uguaglianza''. Così Angelo Tripodi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Lazio, commentando gli arresti legati alla Concorsopoli all'Asl di Latina.