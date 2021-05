Incidente in via Inghilterra nel tardo pomeriggio, si scaldano gli animi. Il conducente di una vettura che ha travolto un uomo in bicicletta, si è fermato e ha atteso l'arrivo dei soccorsi del 118. Poco dopo il sinistro però, alcuni conoscenti dell'uomo investito giunti sul luogo, hanno iniziato a discutere con il conducente della vettura e gli animi si sarebbero scaldati fino ad arrivare ad un contatto.

Sul posto per riportare la calma mentre il ciclista veniva trasferito al pronto soccorso sono intervenuti anche i militari dell'Arma del Comando di via Tiberio.