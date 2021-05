Intercettati mentre parlavano al telefono coi candidati al concorso per 23 posti alla Asl di Latina, concordando con essi le domande per la prova orale. E' una delle basi su cui poggia l'inchiesta che ha portato oggi agli arresti domiciliari Claudio Rainone e Mario Graziano Esposito, accusati di falsità ideologica in atti pubblici e rivelazione di segreti di ufficio aggravati. Nell'ordinanza firmata dal Gip Giuseppe Cario sulle indagini effettuate dal procuratore aggiunto Carlo Lasperanza e dal sostituto Valerio De Luca,emergono dettagli pesanti a carico degli indagati e soprattutto legami con la politica. In alcuni passaggi, infatti, l'ex direttore generale della ASl di Latina Giorgio Casati, parlando di Claudio Rainone lo definisce "assolutamente funzionale alla politica".

LE TELEFONATE CON I CANDIDATI

Il 7 ottobre 2020, prima della prova orale per un concorso Asl, Claudio Rainone viene intercettato mentre parla al telefono con alcuni candidati con cui, secondo l'accusa, concorda le domande per l'esame.

Alle ore 19:09:27 è sempre il Presidente della commissione Rainone a chiedere alla candidata cosa vuole che le venga chiesto apparendo subito l'emotività della candidata E allora lui la rassicura

Claudio RAINONE: dimmi una cosa, dimmi una cosa

Candidata: èèèè .... aspetta

Claudio RAINONE:mandamelo su whatsapp ia ...

Candidata: ok ...

Claudio RAINONE: sennò ti ho visto che già sei andata in crisi

Candidata: è si infatti non me lo aspettavo

Claudio RAINONE:una domanda a bruciapelo e già sei andata in crisi

Candidata: si abbastanza

Claudio RAINONE: (ride)

Candidata: abbastanza scossa

Claudio RAINONE: oh ... tranquilla, stai tranquilla

Candidata: è no, sò un pò scossa

Claudio RAINONE: stn tranquilla dai ...

Candidata: è ma IlO perchè sò ztlla delle ultime, uscirallilo già

tutte (* si riferisce alle domande che permnl10 estrarre? )

Clalldio RAINONE: ma poi ce penso io, puoi stare tranquilla dimmi '" tu mi

devi solo dire

Candidata: e cJzee ... Orgalli della ASL, l'Orgallizzaziolle ... l'EA,

cioè tri71lila cose, io su queste quà, sul sallitario sò

preparata

Claudio RAINONE: l'Organizzazione aziendale?

Candidata: dell'Azienda Sa1litaria si

Claudio RAINONE: e poi se ti dico ILEA?

Candidata: si avoglia, sò fortissima

Claudio RAINONE: apposto te ne puoi andare ..... statte buono

Candidata: e si ttt ciao

Claudio RAINONE: statte buono, ciao

Candidata: ciao

Sempre il giorno prima della prova orale, il Presidente di commissione contatta un altro candidato offrendogli di scegliere 1'argomento oggetto della prova e della domanda che gli farà: "buonasera, una cosa, mi dica un pensierino che possa essere diverso rispetto a'ultimo ... ( pausa) l'addove per lei non fosse un problema".