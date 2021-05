E' stata chiesta la riunione di tutti i fascicoli dell'incidente aereo del Cessna avvenuto a poca distanza dall'Appia al confine tra i comuni di Latina e Pontinia. Sono in tutto tre i procedimenti penali che erano stati aperti per fare piena luce sulle responsabilità della tragedia che si era consumata la domenica del 3 settembre del 2017. Nell'incidente persero la vita Antonio Belcastro e Umberto Bersani, morti in ospedale a causa delle gravissime ferite riportate. Ieri dal giudice per l'udienza preliminare Pierpaolo Bortone era in programma l'udienza relativa alla posizione dei vertici dell'Enac che erano finiti sotto inchiesta a seguito di un nuovo risvolto investigativo dove la Procura aveva contestato l'omicidio colposo e le lesioni personali colpose, all'indirizzo del vicedirettore dell'Enac, della responsabile della Direzione Aeroportuale del Lazio e del responsabile della Direzione regolazione personale operazioni di volo. Hanno omesso – secondo quanto ha contestato il pm Simona Gentile – di aver svolto attività di sorveglianza e verifica sull'avio superficie da cui la mattina dell'incidente era decollato il velivolo con a bordo le vittime. Gli altri due fascicoli sono relativi alla responsabilità del pilota e del direttore della scuola di aviazione.

L'altro filone investigativo era quello centrale, si tratta dell'inchiesta - madre nata a seguito delle indagini condotte dai carabinieri della Compagnia di Latina che avevano permesso di ricostruire la dinamica della tragedia e accertare le responsabilità penali, sulla scorta anche di una consulenza affidata ad un ufficiale dell'Aeronautica Militare.

Lo scorso novembre due imputati avevano presentato richiesta di patteggiamento al giudice Giorgia Castriota: sono i paracadutisti che sono accusati di favoreggiamento e che erano a bordo del aereo precipitato.

DA NON PERDERE! Tutti gli approfondimenti su questo argomento sono disponibili nell'edizione odierna, in edicola o nella versione digitale di Latina Oggi.



EDICOLA DIGITALE: Approfitta dell'offerta, un mese a soli € 0.99