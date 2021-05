Un violento tamponamento che ha coinvolto due automobili e una moto ha mandato in tilt il traffico della strada statale Pontina particolarmente intenso in direzione sud, verso le località di mare prese d'assalto per il fine settimana. Nell'incidente, registrato all'altezza del chilometro 73 davanti all'Icot, sono rimasti feriti il motociclista di 28 anni e la passeggera di 27, entrambi della zona, trasportati in ambulanza presso il prontosoccorsodell'ospedale: in sella a una Mv Agusta Brutale sono finiti contro la Citroen C3 che li precedeva e ha tamponato a sua volta una Skoda Fabia. I disagi per la viabilità si sono prolungati per più di un'ora, con lunghe code soprattutto in direzione sud, sia durante i soccorsi che per i rilievi eseguiti dalla Polizia Stradale di Latina, fino alla rimozione dei veicoli.