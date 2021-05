E' stata ritrovata da un passante mentre vagava all'altezza di Rio Martino, a due passi dalla Foce del Duca, sulle dune alla Marina di Latina. Quando ha visto quella piccola volpe appena nata, ha subito chiamato i carabinieri della stazione di Fogliano impegnati nei servizi di controllo del territorio a tutela della flora e della fauna e per prevenire i reati di natura ambientale che sono prontamente intervenuti. L'animale selvatico che probabilmente è stato abbandonato oppure potrebbe aver perso la madre, è stato affidato immediatamente per tutte le cure del caso al maresciallo superiore Roberto Mayer, responsabile del centro di recupero avifauna di Fogliano. Le condizioni della piccola volpe sono buone.

