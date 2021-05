Al momento non è ancora arrivata alcuna comunicazione alla Procura di Roma, ma intanto in Congo verranno interrogati i sospettati

A dirlo, come riportato dal Corriere.it, è stato il Presidente congolese Fe'lix Tshisekedi, citato dal quotidiano del Congo "Actualite". Ma al di là dei sospettati, il Presidente sembra essere certo della presenza di un'organizzazione dietro la strage, persone con protezione.

Arrestati alcuni sospettati dell'omicidio dell'ambasciatore italiano in Congo, Luca Attanasio, ucciso insieme al carabiniere di Sonnino, Vittorio Iacovacci e all'autista Mustapha Milambo.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli